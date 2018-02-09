هُنا.. تشكيلة أحد والتعاون في دوري المحترفين السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الجزائري نبيل نغيز والبرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيلة أحد والتعاون، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي، التي ستنطلق بعد قليل.

وجاء تشكيل أحد أمام التعاون في دوري المحترفين السعودي كالتالي: عز الدين دوخة، محمد محسن، إسحاق فورساه، نصر الدين خوالد، سامي كسار، محمد عطية، ماماتو نداي، عبدالعزيز آل شريد، محسن جوهر، هشام السيفي، وأسامة عاشور.

ويجلس على مقاعد بدلاء أحد أمام التعاون في دوري المحترفين السعودي كل من: هبدة البسيسي، عمر محمد، سالك أحمد، محمد الضؤ، أيمن فتيني، شافي الدوسري، رائد الغامدي، مصطفى بصاص، ومحمد الهادي بلعويدات.

فيما جاءت تشكيلة التعاون الأساسية أمام أحد في دوري المحترفين السعودي كالتالي: عصام الحضري، ريكاردو ماتشادو، ريان الموسى، أدريان بوبا، عبدالمجيد الرويلي، نايف موسى، سيدريك أميسي، مد الله العليان، سعيد الدوسري، عبدالله حايف الشمري، وعماد متعب.

وعلى مقاعد بدلاء التعاون أمام أحد في دوري المحترفين السعودي كل من: سلطان الغامدي، عبدالعزيز البيشي، إبراهيم الزبيدي، عبدالفتاح آدم، فيصل الخراع، عبدالرحمن خير الله، عبدالمجيد السواط، إبراهيم البركة، وجفين البيشي.

ويحتل نادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 27 نقطة، فيما يقع أحد في المرتبة الـ13 بـ15 نقطة، ويأمل لاعبو الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل التقدم في ترتيب المسابقة المحلية، خاصة لاعبي أحد الذين يرغبون في الابتعاد عن المركز المتأخر.







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