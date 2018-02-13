هُنا.. تشكيل العين الإماراتي أمام نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي العين الإماراتي زوران ماميتش عن تشكيل البنفسجي الرسمي أمام نادي الهلال ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وجاء تشكيل العين الإماراتي أمام نادي الهلال كالتالي؛ خالد عيسى، إسماعيل أحمد، كايو فرنانديز، ماركوس بيرغ، أحمد برمان، محمد عبد الرحمن، مهند سالم، محمد أحمد، تسوكاسا شيوتاني، ريان يسلم، حسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء العين الإماراتي أمام نادي الهلال في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا كل من؛ محمد بو سندة، عامر عبد الرحمن، محمد فايز، دياكيه إبراهيم، أحمد خليل، يوسف أحمد وسعيد جمعة.

وكان المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد أعلن عن تشكيل نادي الهلال أمام العين الإماراتي وجاء كالتالي؛ عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، عبد الله الزوري، عبد الملك الخيبري، محمد كنو، نيكولاس ميليسي، إيزكويل سيروتي، أشرف بن شرقي ومختار فلاتة.

وعلى مقاعد نادي الهلال في مباراة اليوم أمام العين الإماراتي في الجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا يجلس كل من؛ علي الحبسي، عبد الله الحافظ، محمد البريك، عبد الله عطيف، محمد الشلهوب، مجاهد المنيع وياسر القحطاني.

وتُقام مباراة نادي الهلال اليوم أمام العين الإماراتي على استاد جامعة الملك سعود‎ الذي يحتضن أول لقاء للزعيم هذا الموسم، وتُمني الجماهير الهلالية النفس أن يكون الملعب الجديد فألًا حسنًا على الفريق.







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