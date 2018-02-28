هُنا.. تشكيل مباراة السعودية اليوم أمام العراق

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عن تشكيل مباراة السعودية اليوم أمام العراق في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على ملعب البصرة الدولي.

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية اليوم أمام العراق كالتالي؛ وليد عبد الله، عبد الله الزوري، أحمد عسيري، سعيد الربيعي، حسن معاذ، إبراهيم غالب، عبد الله الخيبري، محمد الكويكبي، محمد الشلهوب، أحمد الفريدي وحسن الراهب.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية اليوم أمام العراق كل من؛ عبد القدوس عطية، سعيد المولد، محمد جحفلي، وليد باخشوين، محمد أبو سبعان، ناصر الشمراني وعبد الفتاح آدم.

وتُقام مباراة السعودية اليوم أمام العراق على ملعب البصرة الدولي، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية.

وتُعد مباراة السعودية اليوم أمام العراق ثاني المباريات الودية التي يخوضها الأخضر، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا.

وقبل مباراة السعودية اليوم أمام العراق لعب الأخضر مع مولدوفا، مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح المنتخب الوطني في الفوز بثلاثية دون رد.

وظهر لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمستوى مميز معظم فترات اللقاء الودي أمام مولدوفا، وتنتظر الجماهير تقديم اللاعبين مستوى جيد في مباراة السعودية اليوم أمام العراق للاطمئنان على استعدادات الأخضر للمونديال.







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