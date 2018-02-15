هُنا.. تشكيل مباراة النصر والباطن اليوم

المواطن – مروة نبيل

كشف المديران الفنيان الكرواتي كرونسلاف يورسيتش والروماني سيبيريا، عن تشكيل مباراة النصر والباطن اليوم التي ستُقام، بعد قليل، ضمن منافسات الدور الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر والباطن اليوم كالتالي؛ وليد عبد الله، سعد سهيل، برونو أوفيني، عمر هوساوي، عبد الرحمن العبيد، إبراهيم غالب، فرجاني ساسي، أحمد الفريدي، عبد المؤمن جابو، ليوناردو، وجونيور كابانانغا.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر والباطن اليوم كل من؛ حسين شيعان، عبد الله مادو، فهد الجميعة، سامي النجعي، عوض خميس، عبد الله الأسطا، سالم علي، محمد الشهراني، وحسن الراهب.

فيما جاءت تشكيلة الباطن في مباراة النصر والباطن اليوم كالتالي؛ أيمن المثلوثي، لويس باولو، سلطان غنيمان، مهنا واقص، بندر ناصر، عبد الملك ملواح، عصمان ديباتي، عبد الله الجوعي، جوناثان بينتيس، جليهرام شييتين، وجورجي سيلفا.

وعلى مقاعد بدلاء الباطن في مباراة النصر والباطن اليوم يجلس كل من؛ ناصر المحيني، معن خضري، جمال محمد، مصعب العتيبي، تنغا ماتشادو، عبد الشكور هوساوي، خالد الدخيل، نايف عيسى، وسهو مطلق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 31 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر نادي الهلال و10 نقاط عن الأهلي.

أما نادي الباطن فيقع بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري بـ21 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 لقاءات، والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 9 مباريات.







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