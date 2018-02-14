هُنا.. تشكيل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان زين الدين زيدان وأوناي إيمري، عن تشكيلة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

وجاءت تشكيلة الملكي في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم كالتالي: كيلور نافاس، مارسيلو، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، ناتشو، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة.

فيما جاءت تشكيلة الفريق الفرنسي في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم كالتالي: أريولا، داني ألفيس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، يوري بيرشيش، ماركو فيراتي، لو سيلسو، أدريان رابيو، كيليان مبابي، إدينسون كافاني ونيمار دا سيلفا.

واستبعد أوناي إيمري النجم تياغو سيلفا من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2018، الأمر الذي فسرته الجماهير بأن لاعب الفريق الفرنسي “يتهرب” من مباريات الفريق الهامة.

وتترقب الجماهير مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، في معقل الملكي ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وتوجد مواجهة خاصة بين الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، حيث يرغب كل منهما في زيادة رصيده من الأهداف لمواصلة التقدم في ترتيب هداف دوري أبطال أوروبا 2018، التي يحتلها نجم النادي الملكي برصيد 9 أهداف.







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