هُنا.. تفاصيل اتفاقية هيئة الرياضة مع نادي الرياض

المواطن – مروة نبيل

أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، عن توقيع رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، لاتفاقية مع رئيس نادي الرياض المكلف عبدالرحمن بن محمد السويلم.

وتتضمن الاتفاقية قيام الهيئة العامة للرياضة بإنشاء وتأسيس أكاديمية للمواهب الشابة في مقر النادي تهتم بألعاب “كرة القدم، السباحة، الدفاع عن النفس، الطائرة، والسلة”، تحت إشراف مدربين عالميين.

وتم تكليف اللواء عبدالرحمن الدايل كمشرف سعودي على هذا المشروع، على أن يتم تدشين هذه الأكاديمية مع بداية الإجازة الصيفية.

وكشف آل الشيخ عن “استقطاب أفضل المدربين في العالم للإشراف على الأكاديمية وتوفير كافة الأجواء المناسبة للمنتسبين للأكاديمية، بما في ذلك توفير مواصلات لنقلهم، إضافة إلى تقديم مكافأة شهرية لهم، وسيكون هذا المشروع العملاق كمتنفس لجميع أبناء منقطة الرياض بما يضمن توفير التدريب الأمثل لهم”.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للرياضة بهدف الاهتمام بالنشء وصقل المواهب وتأهيلهم والسعي الجاد والمستمر من أجل نشر كافة الألعاب المختلفة وصناعة قاعدة متميزة من الموهوبين.







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