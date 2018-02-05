هُنا.. جدول الدوري السعودي بعد الجولة الـ20

المواطن - مروة نبيل

اختتمت الجولة العشرين من دوري للمحترفين منافساتها، أمس الأحد، بـ4 مواجهات نارية، جمعت بين الفيحاء والقادسية، الهلال والباطن، الشباب والرائد، وديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وحافظ الزعيم على صدارة جدول الدوري السعودي بجدارة.

وحوّل نادي الهلال تأخره أمام الباطن لفوز عريض بخماسية مقابل هدف وحيد، ليُحافظ على صدارة جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، يليه النادي الأهلي بـ38 نقطة، بعدما اكتفى بنقطة واحدة من مباراة الاتحاد.

وارتقى النصر إلى المركز الرابع في جدول الدوري السعودي بعد فوزه على أحد، ليرفع رصيده لـ30 نقطة، وتراجع الفيصلي للمركز الرابع بـ30 نقطة، بعد خسارته أمام التعاون، وحل الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة.

ورفع نادي التعاون رصيده لـ27 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول الدوري السعودي للمحترفين، فيما حل الشباب سابعًا بـ26 نقطة، يليه نادي الفيحاء بنفس رصيد الليث، وجاء نادي الفتح في المركز التاسع بـ22 نقطة.

وجاء فريق الباطن بالمركز العاشر في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، يليه نادي الاتفاق بـ19 نقطة، يليه القادسية برصيد 17 نقطة، ثم أحد بـ15 نقطة، وتذيّل الرائد ترتيب المسابقة المحلية برصيد 14 نقطة.







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