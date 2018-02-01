هُنا.. مباريات النادي الأهلي في شهر فبراير

المواطن - مروة نبيل

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر فبراير الجاري، 6 مواجهات مهمة للغاية في الدوري السعودي للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته في شهر فبراير بمباراة الديربي أمام الاتحاد، المُقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتُعتبر مباراة النادي الأهلي الأولى في شهر فبراير في غاية الصعوبة، حيث إن الراقي يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين وملاحقة الهلال على الصدارة، فيما يأمل الاتحاد تحسين مركزه بجدول ترتيب المسابقة، لاحتلاله المرتبة الخامسة.

وفي ثانية مواجهات النادي الأهلي خلال شهر فبراير يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء صعب للغاية على كلا الفريقين، خاصة أنهما يحتلان المركزين الثاني والثالث في ترتيب المسابقة.

وستُقام مباراة النادي الأهلي والفيصلي يوم الثامن من شهر فبراير الجاري، ويأمل كل منهما في الفوز لتوسيع الفارق مع المنافس.

وينتقل النادي الأهلي من المنافسات المحلية في شهر فبراير إلى البطولات القارية، حيث سيلعب أمام فريق تركتور سازي تبريز الإيراني، وستكون المباراة يوم 12 فبراير الجاري.

ويعود النادي الأهلي إلى المواجهات المحلية يوم 16 فبراير الجاري بلقاء الفيحاء في الجولة الـ22، ويُعَد هذا اللقاء صعبًا للغاية، حيث إن الفريق البرتقالي ليس بالخصم السهل، ويُعتبر مفاجأة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويوم 19 فبراير الجاري يلعب النادي الأهلي مع الجزيرة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل أن يُختتم مبارياته في شهر فبراير بلقاء الفيحاء يوم 24 فبراير في مسابقة كأس الملك.







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