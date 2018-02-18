هُنا.. موعد وملعب مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي

المواطن – مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وتُقام مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:10 مساءً.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تحقيق الفوز في مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي يوم غد الاثنين، من أجل مواصلة التفوق على فخر أبو ظبي، وتحقيق الفوز الرابع عليه في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى لاعبو الراقي حسم مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي لصالحهم، من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، خاصة أن اللقاء سيُقام على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وفي حالة فوز الراقي في مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي يوم غد الاثنين، سيحسم صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا لصالحه، خاصة أن الراقي وفخر أبو ظبي يتقاسمان الصدارة بثلاث نقاط لكل منهما.

وقبل مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي يتصدر فخر أبو ظبي ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، يليه الراقي بنفس عدد النقاط، وفي المركز الثالث بالمجموعة، يأتي فريق الغرافة القطري بدون نقاط، وتذيل الترتيب فريق تراكتور تبريز الإيراني دون أي نقطة أيضًا.







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