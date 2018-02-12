وافدة بهوية وطنية مزورة ضمن67 مخالفة تأنيث بالرياض

المواطن - الرياض

ضبطت مفتشات عمل الرياض 67 مخالفة في حملة تفتيشية مشتركة مع بلدية وشرطة المعذر على أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة وأغلقن 71 محلاً، بالإضافة إلى ضبط وافدة من جنسية عربية حاولت تضليل المفتشات بهوية مزورة.

‏‎وأوضحت مديرة إدارة شؤون المرأة بمكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مها المزيد أن الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها فرع الوزارة على مدار السنة ممثلاً بقطاع التفتيش النسائي للتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل.‎

وبيّنت المزيد أن إحدى المفتشات أثناء الحملة التفتيشة اشتبهت بعاملة في أحد المحلات، فتحققت من هويتها الوطنية واكتشفت أنها وافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل بالمملكة وتحمل هوية وطنية مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. داعية المواطنين والمواطنات للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات لقرارات التأنيث والتوطين من خلال تطبيق “معاً للرصد” حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.







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