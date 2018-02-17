وافد أفغاني بلا تأمين حطم مركبة مواطن وأفرج عنه !

المواطن _ وليد الفهمي _ مكة المكرمة

اشتكى أحد المعلمين من تسبب وافد في تحطيم سيارته إثر حادث مروري، وتم إطلاق سراح الجاني من المرور دون إلزامه بإصلاح المركبة أو دفع قيمة التلفيات.

وقال فيصل الغامدي المعلم بمدرسة الشرائع الابتدائية، في شكوى تلقتها “المواطن”: إن الحادث وقع يوم 21/ 5/ 1439هـ حين أبلغه أحد زملائه أن مركبته تعرضت لحادث مروري وهي متوقفة.

وأضاف الغامدي: هرعت بسرعة وفوجئت بحجم الضرر الذي لحق بمركبتي، حيث نقلها الحادث من موقعها، وتبين أن المتسبب في الحادث وافد أفغاني يقود كيا، وليس لديه تأمين ولا يملك من حطام الدنيا شيئًا.

وأردف أن الحادث تسبب بضرر بالغ في المركبة، وأصبحت غير صالحة، الأمر الذي دفعه إلى بيعها للتشليح مقابل 5 آلاف ريال.

وأضاف الغامدي أنه لم يستطع الحصول على أي مبلغ مالي من قبل الوافد المتسبب في الحادث؛ كونه مطلق السراح بكفالة من قبل مرور العاصمة المقدسة، ولم يستطع جمع أي مبلغ مالي حتى الآن؛ على حد قوله.

وطالب الغامدي في شكواه بضرورة ضبط المقيم وسرعة استحصال المبلغ منه.







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