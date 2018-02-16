والد نيمار يهاجم النسور التي تحوم حول ابنه

المواطن - متابعة

دافع والد البرازيلي نيمار عن ابنه بعد هزيمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء الماضي.

وتعرض نيمار لانتقادات واسعة بعد غياب فاعليته في الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 في إسبانيا، بحسب وكالة “رويترز”.

وكتب والد نيمار على حسابه على إنستغرام بجوار صورة لابنه: “في الحرب هناك من يعيشون على الانتصارات وهناك من هم مثل النسور يتغذون على جثث المهزومين”.

وشدد نيمار الأب، وهو وكيل ابنه أيضًا، على أن باريس سان جيرمان يستطيع التأهل لدور الثمانية بفوزه في الإياب في السادس من مارس في باريس.

وأضاف: “ابني يقاتل منذ أن كان طفلاً. دائمًا يقاتل بنزاهة ودائمًا يتجنب النسور ويعود قويًا.

وتابع: “خسرنا معركة أما بالنسبة للحرب فسنرى لأنها مستمرة طالما كنا على أرض الملعب”.

وكان نيمار صرح بعد الهزيمة قائلًا: إن باريس سان جيرمان لم يلعب بالشكل المطلوب أمام فريق ريال مدريد، ونقص الخبرات ساهم في خسارتنا بثلاثية مقابل هدف.

وأضاف: العبور لدور ربع النهائي سيكون أمرًا صعبًا لباريس سان جيرمان ولكنه ليس مستحيلًا.