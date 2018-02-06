وباء جديد قد يقتل أكثر من 30 مليون شخص في أقل من سنة!

المواطن- متابعة

أكد الملياردير الأميركي مؤسس “ويندوز”، بيل غيتس، أن وباء جديدًا ينتقل بين البشر عبر الهواء، قد يقتل ما لا يقل عن 30 مليون شخص في أقل من سنة.

وجاء ذلك ردًّا من غيتس على قرار إغلاق عمليات مبادرة تعرف باسم “أجندة أمن الصحة العالمية”، في 10 دول.

وأنشأ المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه المبادرة بعد انتشار فيروس إيبولا بين عامي 2014 و2016، والذي أدى إلى وفاة نحو 11 ألف شخص.

وقال غيتس لموقع “بيزنس إنسايدر”: “سواء ظهر بسبب خلل في الطبيعة، أو على أيدي إرهابيين، فإن الخبراء في مجال الأوبئة يقولون إن مرضًا ينتقل عبر الهواء وينتشر بسرعة، قد يقتل أكثر من 30 مليون شخص في أقل من سنة”.

وتابع: “لقد قالوا إنه من الممكن أن يعيش العالم هذا الأمر في السنوات العشر أو الـ15 المقبلة”.







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