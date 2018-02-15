وحدة الأحوال المدنية تخدم منسوبي ومراجعي شرطة مكة

المواطن - مكة المكرمة

أنهت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم، تقديم خدماتها للرجال في مركز شرطة منطقة مكة المكرمة بمدينة جدة، على مدار يومين، وذلك انطلاقاً من حرص قطاع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة على تفعيل مبادرة “نأتي إليك” التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة الثقافي “كيف نكون قدوة”.

وتم تقديم خدمات السجل المدني لمنسوبي الشرطة وعموم المراجعين، من إصدار للهوية الوطنية، وتجديدها، فضلاً عن طباعة “البرنت”، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة والزواج، والإجابة عن الاستفسارات المقدمة.

من جانبه، أكد مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أن مبادرة “نأتي إليك” التي أطلقتها الأحوال المدنية تأتي ضمن حزمة من المبادرات الكبيرة التي سخرها القطاع لخدمة المواطنين، والتي كان آخرها خدمة منسوبي وزوار مستشفى الملك فهد العام بمدينة جدة، وسط متابعة مستمرة من قِبَل سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.







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