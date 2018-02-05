وداعاً للفصل التعسفي.. الشورى يوافق على دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل

المواطن - الرياض

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الاثنين، على ملاءمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل.

وأكد أعضاء الشورى، خلال جلسة اليوم، أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع.

كما وافق مجلس الشورى، على دعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والتنسيق مع وزارة التعليم لاستحداث أقسام وبرامج رياضية في الجامعات لتخريج كوادر بشرية وطنية نسائية مؤهلة لسد حاجة القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا التحرك نحو توسيع الاهتمام بالرياضة النسائية، بعد أن أقر الشورى قبل نحو أربع سنوات إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.

وطالب المجلس بتكليف صندوق تنمية الرياضة بدعم مرتبات المواطنين من المدربين، والمحاسبين، والإداريين المتفرغين للعمل على تلك الوظائف، ودعوتها تضمين تقاريرها المقبلة الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ونتائج مؤشرات قياس الأداء، ودعا هيئة الرياضة إلى كشف الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير 37ـ1438، وحث الهيئة على مراعاة التوازن والتنويع في فعاليتها بين مدن ومحافظات المملكة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل استثمارها.

وأقر الشورى توصية لتعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لتقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.







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