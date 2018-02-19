وزارة الإعلام توقف محمد السحيمي وتحيله للتحقيق

المواطن- الرياض

أوقفت وزارة الثقافة والإعلام، الكاتب الصحافي محمد السحيمي، كما أمرت بإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في الوزارة.

وفي وقت سابق، أثار محمد السحيمي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قال: إن صوت “الميكروفونات” عند الأذان والصلاة قد يزعج الأطفال والنائمين في المملكة.

وأوضح محمد السحيمي، في حواره ببرنامج نشرة التاسعة على شاشة إم بي سي، أنه تحدث عن هذا الأمر قبل عدة سنوات، زاعمًا أن أئمة المساجد يتذمرون من قلة الحاضرين.

وكان ذلك تعليقًا من محمد السحيمي على فتوى أعيد تداولها للعلّامة “ابن عثيمين”، قيل إنها تمنع نقل الصلاة على المآذن.







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