وزارة التعليم تدرب أطفال الجنادرية على القصص الإلكترونية

المواطن - الرياض

نظم جناح وزارة التعليم في مهرجان الجنادرية 32 ورشة تدريبية مباشرة للقصص المصورة للطالبات، نفذتها المدربة نورة العرفج من تعليم الرياض.

واشتملت الورشة على عناصر التصميم من حيث الإيقاع الجمالي وتناسب الشكل والتكوين ومراعاة قواعد الظل والضوء، والتركيز على القصص الإلكترونية.

وشهد جناح وزارة التعليم مشاركة عدد من إدارات التعليم في جناح النشاط العلمي، بمجموعة من الأنشطة والابتكارات العلمية كالروبوت والطابعة ثلاثية الأبعاد ، وتجارب علمية أخرى متعددة.

وأوضح أحمد المالكي مشرف فريق الربوت من مدارس الموهوبين بتعليم مكة المكرمة، أن مشاركة تعليم مكة ضمن جناح وزارة التعليم استمرت طيلة أسبوعين، تم خلالها اطلاع الزوار على عروض منتجات الروبوت، والطابعة ثلاثية الأبعاد، ونماذج مختلفة من تصميم الروبوتات، ونماذج من طباعة 3D ، ونماذج في المجال الترفيهي والرياضي والبصري للخدع البصرية، والخزفي، والفني .

وأبان أن الطابعة ثلاثية الأبعاد يتم خلالها تصميم الملف المستهدف عن طريق برامج مختلفة، ويتم تصميم النموذج المطلوب، بعدها يتم إصداره في البرنامج الوسيط لتوزيع النموذج إلى طبقات بحيث تقوم الطابعة بفهم هذا الملف، ثم تتم طباعته، ويختلف في الفترة الزمنية من نموذج إلى نموذج بعضها تصل إلى دقائق وبعضها إلى ساعات وبعضها إلى أيام، على حسب حجمه ودقته وكثرة المادة المستخدمة فيه .

كما شاركت إدارة النشاط العلمي بتعليم جازان بعدد من التجارب، في جناح وزارة التعليم وأوضح يحيى صميلي مشرف النشاط العلمي أن برامج الروبوت لديها عدة مسارات مسار البايوليد، ونموذج الهيومن الذي ينفذ مهمة الصعود والهبوط، وهو ربوت تعليمي يعتبر في مرحلة متقدمة لأنه يتكون من 18 محركًا بالإضافة إلى برمجيات وخوارزميات أكثر تعقيداً بالتنسيق بين برنامجي التاسك والموشن في برنامج الروبوبلس الذي يضم كل البرمجيات الخاصة بالبايوليد ، ولدينا مسار ربوت الإيفي3 ، حيث تم عمل نموذج القايرو بوي الذي يعتمد على وضع النموذج في حالة اتزان على إطارين فقط باستخدام حساس القايرو ، وتنوعت المشاركة إلى فارز الألوان الذي يستخدمه الطالب في الربوت .

وبالنسبة للتجارب العلمية بين أن لدى النشاط تجربة في مادة الفيزياء خاصة بانعكاس الضوء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وتجارب في الرياضيات والكيمياء خاصة بتعريف مصطلح الثابت .







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