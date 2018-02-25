وزارة التعليم تعتمد دليل شؤون المعلمين بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أسفرت توصيات المشاركين والمشاركات في لقاء مديري شؤون المعلمين الذي أقيم على مستوى المملكة في محافظة حفر الباطن الأسبوع الماضي، عن اعتماد الدليل التنظيمي والإجرائي المقدم من إدارة شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم بعسير ، ليكون الدليل المعتمد على مستوى الإدارات التعليمية .

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم المنطقة محمد فايع أن الدليل التنظيمي يشتمل على هيكلة إدارة شؤون المعلمين في الإدارات والمحافظات ، والوصف الوظيفي لمهام العاملين في شؤون المعلمين ، والأدوار المنوطة بهم ، فيما شمل الدليل الإجرائي على عمليات إدارة شؤون المعلمين ، وتتضمن أكثر من 50 عملية من أبرزها : عمليات النقل والتوزيع والاحتياج وعلاقات المعلمين والشؤون الفنية ، ولجنة الظروف الخاصة .







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