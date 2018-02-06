وزارة العمل تودع 69 مليون ريال إعانات لجان التنمية الأهلية

المواطن - واس

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدفعة الثانية من الإعانات المخصصة للجان التنمية الاجتماعية الأهلية، بمبلغ إجمالي 69.501.620 ريالا.

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن بن صقر المطيري، أن الوزارة أودعت مبالغ الإعانات في الحسابات البنكية للجان التنمية الاجتماعية الأهلية، مضيفًا أنه تم تخصيص مبلغ 19.945.939 ريالا كإعانة خاصة لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية، و 13.902.415 ريالا إعانة لبرامج التدريب والتعليم ورأس المال البشري، في حين بلغت إعانات الدعم التشغيلي 35.653.266 ريالا.

ورفع المهندس المطيري، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على اهتمامهما الدائم بهذا القطاع، مؤكداً أن استمرار الدعم الحكومي السخي، يأتي تقديرًا منها للدور الفاعل الذي تقدمه اللجان في خدمة المجتمع، ومن أجل مساعدتها في تحقيق أهدافها ودعم أنشطتها وبرامجها التنموية.

كما قدّم المهندس المطيري شكره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجان التنمية الاجتماعية الأهلية.







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