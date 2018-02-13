وزير الداخلية يبحث تعزيز العمل المشترك مع وزير الأمن البوسني

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة الْيَوْمَ، معالي وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك دراقان ميكتيتش، والوفد المرافق له.

وعقب الاستقبال عقد سمو وزير الداخلية مع معالي وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين.



كما جرى مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وجلسة المباحثات معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب البوسني رئيس مجلس وزارة الأمن إيفور يانين ، ومساعد وزير الأمن لقطاع التعاون الدولي والتكامل الأوروبي سامر ريزفو وعدد من المسؤولين.







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