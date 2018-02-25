وزير الداخلية يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس لجنة الأمن القومي الكازاخستاني

المواطن - واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، مع معالي رئيس لجنة الأمن القومي بجمهورية كازاخستان الدكتور كريم ماسيموف، سبل تنسيق مسارات التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في المملكة وكازاخستان.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سمو وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة الْيَوْمَ مع معالي رئيس لجنة الأمن القومي بجمهورية كازاخستان.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر جلسة المباحثات معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الكازاخستاني نائب أول رئيس لجنة الأمن القومي سامات أليس، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بخيت باتيرشايف، وعدد من المسؤولين.







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