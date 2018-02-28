وزير الشؤون البلدية يعتمد 15 مشروعًا جديدًا بـ 900 مليون ريال

المواطن - الرياض:

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم، 15 مشروعًا بلديًا جديدًا، بتكلفة بلغت 900 مليون ريال.

وتوزعت المشاريع التي وقَّعها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ المشروعات، على كل من منطقة الرياض، والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

واختصت المشاريع بتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، سفلتة ورصف وصيانة الشوارع، وإنشاء الحدائق وممرات المشاة وصيانتها، وتعزيز خدمات صحة البيئة، اضافة الى صيانة وتشغيل شبكات الإنارة، وإنشاء عدد من المباني البلدية والمرافق العامة، والخدمات الاستشارية.

وتضمنت في منطقة الرياض تشغيل وصيانة المواقع المطورة بمدينة الرياض، صيانة وترميم مرافق الأمانة ، تنظيم أعمال الرقابة بالأمانة والبلديات الفرعية (المرحلة الرابعة)، ومشروع صيانة شوارع وأرصفة شمال الرياض (نطاق بلدية العليا) .

وشملت بالمدينة المنورة مشروع صيانة وتشغيل الحاسب الآلي (تزويد خدمات تقنية المعلومات)، واستكمال تنفيذ سفلتة الأحياء والمخططات ومخططات المنح وتطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال وجنوب المدينة المنورة , اضافة الى صيانة وتشغيل شبكات الإنارة ، وتنفيذ عبّارات وحمايات وفتح وتهذيب الأودية والشرائع لدرء أخطار السيول ، تنفيذ العبّارات والحمايات بوادي بطحان وصيانة الطرق الرئيسية والشوارع والأرصفة ، ومشروع صيانة وري الأشجار والمزروعات شرق المدينة المنورة.

كما شملت مشروعات المنطقة الشرقية مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام (المرحلة الحادية عشرة – الجزء الأول).

ويأتي توقيع عقود هذه المشروعات حرصاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تلبية احتياجات المواطنين من المشروعات والخدمات البلدية في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة.







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