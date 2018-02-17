وصاية جد على حفيدته الصغيرة.. جوّعها حتى الموت

المواطن – متابعات

دقائق قليلة كانت تفصلها عن الموت من الجوع، لولا أن أدركتها العناية الإلهية ووصل إليها الأطباء في الوقت المناسب.

تلك قصة فتاة وقعت تحت وصاية جدها قبل 10 أعوام رأت فيها العذاب بألوانه المتعددة، فلم يكتفِ هذا الجد بحرمانها من الطعام، بل بضربها بقسوة شديدة إذا ما اختلست لقمة من هنا أو هناك.

وأوضحت الفتاة اليابانية في حديثها للأطباء، أن جدها منعها من تناول الطعام قبل 10 أعوام منذ فرض وصايته عليها، حتى وصل وزنها 16.8 كيلوغرام فقط.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفتاة وجسدها النحيل الذي يكاد يغادره الهيكل العظمي الرقيق.

وقالت الفتاة: إنها وقعت تحت وصاية جدها القانونية قبل 10 أعوام، شهدت فيها أقسى معاملة وأسوأ تصرفات يمكن أن يقوم بها إنسان على وجه الأرض.

وأضافت أنه عندما كان يكتشف أنها أكلت شيئًا من هنا أو هناك، يضربها بقسوة على معدتها حتى تتقيأ ما كانت تأكله.







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