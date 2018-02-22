وصول الحكام السعوديين إلى أيرلندا الشمالية

المواطن - محمد سمعه

وصل طاقم الحكام السعودي إلى دولة أيرلندا الشمالية اليوم الخميس؛ وذلك من أجل الالتحاق بدورة تطوير الحكام.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن طاقم الحكام السعودي المكون من: ماجد الشمراني حكم الساحة والحكمين المساعدين إبراهيم الدخيل وعمر الجمل قد وصلوا إلى أيرلندا الشمالية للمشاركة في إحدى الدورات لتطوير الحكام.

ومن المنتظر أن يخضع الحكام الثلاثة إلى دورة مكثفة في الاتحاد الأيرلندي تتضمن عدة محاضرات نظرية وتطبيقية بجانب تحكيم إحدى مباريات الدوري الأيرلندي لكرة القدم.

وكان الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أوضح أن الاتفاقية بين الاتحادين السعودي والأيرلندي تتضمن عددًا من البرامج لتطوير الحكام بما ينعكس بالفائدة المرجوة منها، مشيدًاً بالحكام والذين تم ترشيحهم للمشاركة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :