وطن بلا مخالف تطيح بـ 696454 شخصًا حتى الآن واليمنيون الأكثر تسللاً

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ عن القبض على 696454 شخصًا حتى نهاية يوم الثلاثاء 11 / 6 / 1439 هـ في جميع مناطق المملكة.

وتشير نتائج عمليات الحملة تفصيلًا إلى ما يلي:

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة ( 696454 ) مخالفاً، منهم ( 489376 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و ( 145522 ) مخالفاً لنظام العمل، و ( 61556 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 9837 ) شخصاً، ( 63 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 34 % ) إثيوبيو الجنسية، و ( 3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 529 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 1341 ) شخصاً.

رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 203 ) مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 185 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 18 ) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 13220 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 10991 ) رجلاً، و ( 2229 ) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 125689 ) مخالفاً، وإحالة ( 96826 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 109847 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 168098 ) مخالفاً.







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