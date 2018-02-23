وظائف إدارية شاغرة للجنسين بفروع ملاذ للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: – تنفيذي علاقات العملاء (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مدير الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– مدير التنمية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2018م.

وأفادت الشركة بأنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)







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