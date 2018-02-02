وظائف إدارية شاغرة للرجال لدى الجامعة الإسلامية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها في إشغال وظائف محاسبين على نظام صندوق الطالب وقانونيين على نظام العقود بعمادة خدمة المجتمع، وذلك حسب الشروط التالية:
– بكالوريوس محاسبة، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
– بكالوريوس قانون، خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ودعت الجامعة الراغبين من المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال الرابط: (هنا)، خلال الفترة من 1439/05/18هـ إلى 1439/05/28هـ، مع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي:
– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.
– صورة من البطاقة الشخصية.
– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وُجد أو سجل من التأمينات.
– صورة شخصية.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، اصغط (هنا).