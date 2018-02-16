وظائف تعليمية وإدارية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول المالية والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمويل، أو المحاسبة).

– أخصائي خدمات السفر: الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي دعم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).

– برنامج تنمية المعلمين: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التربية، أو اللغة العربية، أو الإسلامية).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ من ( هنا)







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