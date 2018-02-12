وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض -عبر موقعه الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في تخصص التمريض، وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التمريض السريري: درجة الماجستير في تخصص التمريض.

– رئيس التمريض (جراحة الرجال): الدرجة الجامعية في تخصص التمريض.

– رئيس التمريض (عدة أقسام): الدرجة الجامعية في تخصص التمريض.

– مدير التمريض (الإسعافية): درجة الماجستير في تخصص التمريض.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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