وظائف شاغرة للخريجين لدى شركة عِلم بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات.

– علوم الكمبيوتر.

– هندسة البرمجيات.

– الهندسة الصناعية.

– إدارة المعلومات.

– التسويق.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 فبراير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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