وظائف نسائية شاغرة في النيابة العامة .. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن- الرياض

أعلنت النيابة العامة عن وظائف نسائية شاغرة على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة (ملازم تحقيق).

وضمن شروط النيابة العامة في الوظائف النسائية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ومتمتعة بالأهلية اللازمة وحاصلة على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن تكون حاصلة على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن تنجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

كما اشترطت النيابة العامة في المتقدمة أن تكون حاصلة على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد ولائقةً صحياً للخدمة وألا تكون قد حكم عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليها اعتبارها وأن تجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

ودعت النيابة العامة لديها الرغبة وتتوفر فيها الشروط أعلاه التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة على الرابط: هنا وذلك خلال الفترة من 25 جمادى الأولى 1439هـ حتى 15 جمادى الآخرة 1439هـ.

ولفتت النيابة العامة إلى أنها ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمات للعمل عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك وعلى المتقدمة مراعاة الآلية التالية:التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الإلكتروني.

وللاستفسار الاتصال على الأرقام 0118400890 – فاكس 0118400282







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