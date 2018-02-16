وظائف هندسية وإدارية لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس طب حيوي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية.

– مدير الأنظمة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب الآلي.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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