وعد غريب من نيمار إلى ميسي حول الريال

المواطن - محمد سمعه

وعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد في الأسبوع الحالي في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع DON BALON الإسباني أن نيمار وعد ميسي بالفوز على ريال مدريد في ذهاب وإياب دور ثمن النهائي من أجل إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال نيمار يتمتع بعلاقة جيدة مع ميسي رغم رحيل الأول عن صفوف برشلونة وانتقاله إلى البي إس جي في فترة الانتقالات الصيفية.







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