وفاة الفنان المصري محمد متولي

المواطن- القاهرة

توفي مساء أمس السبت، الفنان المصري محمد متولي، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وقال سامي مغاوري، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية المصرية: إن أسرة الفنان الراحل محمد متولي حتى الآن لم تُحدد موعد الجنازة.

والفنان محمد متولي من مواليد عام 1945 في مدينة شبين الكوم في المنوفية، وبدأ مسيرته الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقدم محمد متولي العديد من الأعمال الفنية المميزة، منها فيلم “خلي بالك من زوزو” عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله “زيزينيا، والعقرب، وواحد صعيدي، وسلام يا صاحبي”.







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