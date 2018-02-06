وفاة طالبة في حادث حافلة طالبات.. وتعليم المدينة يوضح التفاصيل

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، تفاصيل حادث الطالبة ألماس بنت خليل الحربي، والتي تدرس بالصف السادس بالابتدائية الـ119 التابعة لمكتب التعليم بغرب المدينة بحي الدعيثة، والتي توفيت إثر حادث وقع لها أثناء وجودها داخل حافلة نقل الطالبات في طريق عودتها إلى منزل ذويها ظهر يوم أمس الأول الأحد.

وأوضح البيان أنه أثناء انعطاف الحافلة التي كانت تُقِل طالبات الابتدائية الـ119، ومنهن الطالبة ألماس وزميلاتها، بأحد الشوارع الداخلية اصطدمت الحافلة بمظلة موقف سيارة خاصة تم إنشاؤه على رصيف أحد المباني السكنية بالحي؛ مما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ الخلفية للحافلة وارتطام حامل المظلة برأس الطالبة؛ مما أدى إلى وفاتها مباشرة، وإصابة طالبتين بإصابات طفيفة جراء تطاير قطع الزجاج وتلقتا العلاج وغادرتا المستشفى.

ولفت البيان إلى أن سائق الباص سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ولم يكن في حالة تهور أو عاكسًا للسير، كما أوردت ذلك بعض الوسائل الإعلامية.

واستطرد: “الجهات الأمنية تباشر التحقيق في الحادث، كما تم عقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة التي تم تشكيلها، برئاسة المدير الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل المدرسي بالمنطقة، وعضوية كل من مدير الأمن والسلامة، ورئيس قسم النقل المدرسي، وبحضور مندوبي ومتعهدي شركات النقل؛ وذلك للوقوف على أسباب وملابسات هذه الحادثة للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا، وسيتم إعلان النتائج حال الانتهاء منها”.

وتقدم منسوبو ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بأحر التعازي وصادق المواساة لوالدي الطالبة ألماس وإخوانها ولكافة أفراد أسرتها ولمعلماتها وزميلاتها بالمدرسة، سائلين المولى تعالى بأن يتغمدها بواسع رحمته وبجميل عفوه، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.







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