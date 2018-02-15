وفاة وإصابة 5 أشخاص في انقلاب مروع بالمجاردة

المواطن - عسير

تُوُفي أحد الأشخاص، اليوم الخميس وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب مروع بالمجاردة بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء اليوم الخميس عن حادث انقلاب نجم عنه حالة وفاة وأربع إصابات.

وفي التفاصيل تلقت العمليات بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة في عقبة سنان بالمجاردة عند الساعه 4:11 عصراً نتج عن الحادث وفاة واحدة وأربع إصابات وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين وتم نقل المصابين لمستشفى المجاردة.

ودعا الشهري جميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم.

وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة في إفساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لإتمام عملهم دون عوائق مذكراً بقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).







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