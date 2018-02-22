وفد الاتصالات السعودية يشارك في غسل صحن المطاف وتعطير ستار الكعبة

المواطن- مكة المكرمة

زار وفد من شركة “الاتصالات السعودية” برئاسة مدير منطقة مكة المكرمة للاتصالات المهندس إبراهيم بخاري المسجد الحرام.

ونفَّذ الوفد خلال الزيارة أعمالَ التنظيف لجزء من المطاف وغسل حجر إسماعيل وتعطير ستار الكعبة المشرفة وتمسيح الحجر الأسود.

وقد كان في استقبالهم مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الدكتور مسفر بن عامر عسيري.

وعرض عليهم عسيري عدداً من المبادرات والفعاليات والخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها الرئاسة لضيوف بيت الله العتيق.

وعبَّر الوفد عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الرئاسة من جهود مباركة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ولنائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على إتاحة هذه الفرصة المباركة لهم.

وفي نهاية اللقاء قدمت لهم الإدارة بعض الهدايا العينية مما تُقدم لقاصدي بيت الله الحرام.

يذكر إنه قد شارك في هذا الاستقبال إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام وإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام.







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