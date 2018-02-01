وفد سعودي إماراتي لأطراف عدن: عليكم تقديم المصلحة العامة

المواطن- الرياض

شدد الوفد العسكري والأمني رفيع المستوى من المملكة والإمارات، الذي زار عدن مساء أمس الأربعاء، على أن ما حدث لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية.

وطالب الوفد الجميع، خلال لقائه جميع الأطراف المعنية للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف العربي بوقف إطلاق النار، بتقديم المصلحة العامة، وحقن دماء اليمنيين.

كما تجول في شوارع المدينة للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن للعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد أعضاء الوفد على وحدة موقف المملكة وأنهما سيقفان مع اليمن حتى يتم تحرير أراضيه بالكامل، وأن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن، وعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة (2216).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :