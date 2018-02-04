وقع في مقلب.. تامر حسني يشرب من نفس الكأس

المواطن- القاهرة

ضمن الاستعدادات الأخيرة للموسم الثاني من برنامج “ذا فويس كيدز”، عرض البرنامج تقريرًا خارجيًّا لفريق تامر حسني نور وسام وأشرقت أحمد.

وعزم تامر حسني فريقه على الإفطار، وبمجرد جلوسهم على الطاولة بدأ في إطعامهم بيده.

وظهر على وجه أشرقت أنها لا تحب أكل “اللبنة”، بينما قدمت إلى تامر حسنة قطعة وبمجرد أن فتح فمه سحبتها ضاحكة.

واشتهر تامر حسني بهذا المقلب في أفلامه التي يقدمها في مصر، ليشرب تامر حسني من نفس الكأس التي قدمها في أفلامه.

وتامر حسني من مواليد 16 أغسطس 1977، وهو مغنٍ وملحن وممثل ومؤلف.

وتامر حسني من أب مصري وأم سورية، وبدأ مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبدالوهاب “تامر وشيرين”، ثم أطلق أول ألبوم منفرد له في 2004 باسم “حب”.

ونجح تامر حسني خلال بضع سنوات أن يحصد جوائز عالمية وألقابًا كثيرة مثل جائزة أفضل فنان إفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010.

وحصل تامر حسني أيضًا على جائزة أسطورة القرن؛ لكونه فنانًا شاملًا من أميركا من البيج أبل ميوزك أوورد.

وبدأ تامر حسني مجال التمثيل عام 2003 بفيلم حالة حب، كما قدم أيضًا فيلم سيد العاطفي هو ثاني فيلم له تم عرضه في عام 2005، فيما تم إطلاق أول جزء من فيلم عمر وسلمي عام 2007، وحقق نجاحًا كبيرًا ليشهد عام 2009 إطلاق ثاني جزء من الفيلم وحقق أعلي الإيرادات، وفي عام 2011 قرر تامر حسني أن يكون هناك جزء ثالث ليتم تصويره وعرضه في أوائل عام 2012 بدور السينمات.

وفي 2012 قدم تامر حسني مسلسل آدم من بطولته مع مي عز الدين وأحمد زاهر ودرة، وفي 2016 أطلق مسلسل فرق توقيت، وفي صيف 2017 أطلق فيلم “تصبح على خير” والذي تم عرضه في موسم عيد الفطر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :