وكيلة وزارة التعليم تدشن برنامج “أهلها” على مستوى المملكة

المواطن ـ سعيد آل هطلاء:

دشَّنت وكيل وزارة التعليم للبنات د. هيا العواد، اليوم الخميس، برنامج خدمة المجتمع “أهلها” على مستوى المملكة بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف وتنمية القيادات. وذلك بمقر إدارة التدريب التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض أ. ريم الراشد، ومديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض د. إيمان الدريهم.

ويهدف البرنامج إلى إشراك الطلبة في الخدمة المجتمعية؛ لما لها من أهمية في تحفيز السلوك الإيجابي واكتساب المهارات اللازمة لإعدادهم للنجاح كما أن لخدمة المجتمع دوراً في تنمية القيم والمبادئ الإسلامية وتعزيز الولاء للملك والانتماء للوطن.

وأكدت وكيل وزارة التعليم د. هياء العواد، في كلمة لها، أن البرنامج هو خدمة المجتمع وله عدة مراحل، وأن البرنامج بدأ الاستعداد له من العام الماضي.

وأضافت أن أبناء الوطن أهل لتطوير المجتمع وأهل لخدمة مجتمعهم، وأن البرنامج أثبت أن السعودي هو مِعطاء وقادر على أن يرتقي بوطنه، مبيّنة أن البرنامج هو وجه آخر للعمل التطوعي وتنطبق عليه مبادئ العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

واختتمت بشكرها لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض أ . حمد الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية أ . ريم الراشد وجميع العاملين بالإدارات.

ومن جانبها، قالت المساعد للشؤون التعليمية أ . ريم الراشد إنه تم تدشين مبادرة أهلها وهي ضمن برامج تحقيق الرؤية بالتعاون بين وزارة التعليم وهيئة توليد الوظائف، ويهدف إلى إشراك الطالبة في خدمة المجتمع وتعزيز السلوك الايجابي واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلها لسوق العمل بما يعزز روح الولاء للوطن.







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