وكيل إمارة الباحة ومحافظ بني حسن يؤديان صلاة الميت على شهيد الواجب الزهراني

المواطن ـ محمد قرهم:

‬أدى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومحافظ بني حسن الأستاذ محمد بن معيض الفائز، وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم، بجامع نعاش في محافظة بني حسن، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالله بن عطية بن جمعان الزهراني، أحد منسوبي الجيش السعودي الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي‪.‬

وعقب الصلاة، تلقَّى الدكتور عقاب بن صقر، والفائز، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب‪.‬

ونقل وكيل إمارةمنطقة الباحة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– وتعازي أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لأبناء وإخوان وذوي الشهيد عبدالله الزهراني، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان‪ .‬

يذكر أنَّ محافظ بني حسن الأستاذ محمد بن معيض الفائز، استقبل بمهبط طيران مستشفى الملك فهد بالباحة، جثمان الشهيد عبدالله بن عطية جمعان الزهراني، والذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعًا عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، وعدد من ضباط الشرطة في المحافظه، وأبناء الشهيد عبدالله بن عطية الزهراني، وإخوانه، وذويه.

من جهتهم، أكد ذوو الشهيد الزهراني أنّهم جميعًا فداءً لهذا الوطن، والذود عن حدوده، وأنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية، وقالوا: “لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، وبذل الغالي والنفيس وكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره”.







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