يد تدفع وأخرى تمسك.. نقل ملفات مرضى عسير المركزي بطريقة صادمة!

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عمالة تدفع عربة في الهواء الطلق محملةً بعدد كبير من ملفات المرضى في مستشفى عسير المركزي.

الملفات التي يتم نقلها من مقر مبنى العيادات الخارجية في طريقها إلى مقر الملفات الطبية مكشوفة يكاد الهواء يُطير بعض محتوياتها، لولا أن العمالة الدافعة للعربة وضعت أيديها على الملفات، ليكون المشهد أن يدًا تدفع وأخرى تمسك الملفات.

ويبرز التساؤل عن سبب نقل الملفات التي تحتوي تقارير ونتائج طبية بهذه الطريقة غير المعقولة، ومن قبل عمالة لا تدرك أهمية ما تحتويه هذه الملفات، في ظل غياب وجود صناديق مغلقة لنقلها وفنيين صحيين يعملون على حفظها وعدم ضياعها.







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