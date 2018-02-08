يهاجم النساء ذات التنانير في الشارع ثم يقدم على فعلة غريبة!

المواطن- متابعة

قبضت شرطة موسكو على مواطن تركي، هوايته المحببة مهاجمة النساء في الشارع وسرقة سراويلهن الداخلية والهرب بعد ذلك.

وبحسب شرطة موسكو، مارس التركي “هوايته” في شوارع حي بيغوفايا وسط موسكو، حيث كان يختار ضحيته بين اللواتي يرتدين التنانير فقط، ويوجه لها ضربة من الخلف لتفقد الوعي، وليخلع سروالها الداخلي دون الاعتداء عليها جنسيًّا.

وقالت الشرطة: إن التركي المهووس بالسراويل النسائية، وأنه كان يشغل منصبًا إداريًّا في شركة بناء في موسكو ويبلغ من العمر 33 عامًا وهو من مواليد مدينة ترابزون التركية ومتزوج من مواطنة روسية ولديه طفل عمره عام و3 أشهر.

وعثر رجال الأمن على مجموعة من السراويل الداخلية النسائية المستعملة، فيما تؤكد زوجته على عدم ملاحظتها أي شذوذ في سلوكه وحاولت تبرير تصرفاته المريبة.

وبعد توقيفه، أسندت لجنة التحقيق الروسية له تهمة “استخدام العنف الجنسي”، الأمر الذي قد يأخذ بيده إلى حبس ربما سيطول.







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