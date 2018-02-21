يوسف بن عبدالله العنزي مشرفًا على فرع جامعة طيبة بالعلا

المواطن- الرياض

أصدر مدير جامعة طيبة، عبدالعزيز بن قبلان السراني، قرارًا بتعيين الدكتور يوسف بن عبدالله بن صعفق العنزي مشرفًا على فرع الجامعة بالعلا.

وفي سياق آخر، عقدت عمادة التعليم عن بُعد بجامعة طيبة، بالتعاون مع عمادة التطوير الجامعي، عددًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأنظمة.

وأوضح عميد التعليم عن بعد بالجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن مصطفى علوي، أن الدورات التي تم تقديمها، بالتعاون مع قسم التدريب بعمادة التطوير الجامعي، شملت نظام أوراكل للقبول والتسجيل، ومقدمة في نظام البلاك بورد، وبناء وتصميم المقرر الإلكتروني، مُشيرًا إلى تنفيذ دورة لطلاب الانتظام لمقرر حقوق الإنسان ضمن دورة نظام البلاك وهي التجربة الأولى لدمج الانتظام والتعليم عن بعُد، والتي تأتي ضمن تحول عمادة التعليم عن بعد إلى التعلم الإلكتروني المدمج.







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