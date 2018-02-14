٥ نصائح لإبطاء علامات الشيخوخة

المواطن - متابعة

هل نظرت يوماً في المرآة ورأيت بعض التجاعيد الخفيفة وقليلاً من السواد تحت العينين؟

ربما حان الوقت لتغيير بعض العادات الروتينية؛ لتبطئ مظاهر التقدم في العمر. هناك سلوكيات لا نعيرها الاهتمام كثيراً لكنها تُسرّع مظهر الشيخوخة، إليك طرق إبطائها:

الحلوى: إذا كنت ممن لا يفوتون فرصة لتناول الحلوى راجع نفسك، لأن جزيئات السكر تلتصق بالخلايا، فتفقد البشرة إشراقها، وتظهر دوائر سوداء تحت العينين.

الواجبات والمهام: كثرة الضغوط على جسمك تفرض نوعاً من الضريبة عليه، وهي تسريع مظاهر الشيخوخة، فإذا كنت ممن يحبون أداء مهام متعددة في الوقت نفسه حاول تغيير هذا السلوك، يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الإفراج عن الجذور الحرة التي تتلف خلايا البشرة. ركّز على مهمة واحدة وعندما تنتهي منها انتقل للأخرى.

ساعات النوم: لا ينتج عن نقص فترات النوم ظهور أكياس سوداء تحت العينين فقط، إنها عادة تقصر العمر، يحتاج الإنسان 7 ساعات نوم ليتجنب مجموعة من الآثار الجانبية مثل زيادة الوزن وتسريع مظاهر الشيخوخة.

التلفزيون: إذا كنت مشاهداً مستمراً للتلفزيون احذر من آثار ذلك على صحتك. بحسب دراسة أسترالية الذين يشاهدون التلفزيون 6 ساعات يومياً تقل أعمارهم 5 سنوات عن المتوقع. عندما تجلس أكثر من 30 دقيقة متواصلة تقوم خلايا الجسم بتخزين السكر، ما يؤدي إلى السمنة.

الجلوس: تمضية معظم فترات اليوم جلوساً روتين يؤدي إلى أمراض السمنة والقلب والشرايين والسرطان والسكري، وهي عوامل تسرّع الشيخوخة. التمارين والحركة تساعد على تجديد الخلايا.

الكريمات: تحتاج البشرة إلى عناية عن طريق الكريمات المناسبة، التي تحتوي على مغذيات مثل فيتامين “أ” و”سي” و”إي”، لزيادة تحفيز الكولاجين.

التجميل: إفراط المرأة في وضع مساحيق التجميل يؤدي إلى ظهور البشرة بمظهر أكبر من السن الحقيقي. كذلك قد تحتوي مواد التجميل على عناصر كيميائية تهيج البشرة، وعند إزالة المساحيق الأفضل تجفيف البشرة بواسطة الزيوت الطبيعية.







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