10 معلومات عن وادي السيليكون عاصمة الكون الرقمية

المواطن - سعد البحيري

لم تكن زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى وادي السيليكون Silicon Valley العام قبل الماضي زيارة تقليدية، بل كانت نقطة انطلاق للتحول الرقمي في المملكة الذي تجسد جزء منه في الاتفاق بين أرامكو وجوجل على بناء مركز معلومات موسع ذي إمكانات تقنية متطورة.

“المواطن” تقدم فيما يلي 10 معلومات عن وادي السيلكون وكيف تحول إلى عاصمة رقمية للعالم.

يمثل وادي السيليكون عاصمة التقنية بالعالم بفضل الآلاف من الشركات العاملة في مجال التقنيات المتقدمة التي تتخذ من هذه البقعة الجغرافية مركزًا لمقراتها الرئيسة.

جغرافيًّا يشغل وادي السيليكون القسم الجنوبي من حوض سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

تعود جذور استيطان الشركات التقنية في وادي السيليكون إلى مطلع القرن العشرين، إلا أن نهضتها الحقيقية بدأت بعد اختراع الترانزستور المصنوع من السيليكون في الخمسينيات لتشهد في مطلع الثمانينات انفجارًا حقيقيًّا في حجم الاستثمارات بعد النجاح المذهل الذي حققته شركة Apple.

مجموعات كبيرة وكبيرة جدًّا من كبرى شركات التقنية تتخذ من وادي السيليكون مقرًّا لها، كما أن شركات جديدة تتأسس هناك بتواتر صاروخي رغم الكلفة المرتفعة للأراضي؛ وذلك بفضل البنية التحتية الفائقة التطور والطاقات البشرية الاستثنائية التي تتميز بها هذه المنطقة من جهة، وطبعًا بفضل البعد النفسي المهم الذي تحمله عملية اختيار وادي السيليكون كمقر للشركة!

الأسماء الكبيرة التي تتخذ من وادي السليكون مقرًّا لها أكثر من أن تحصى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: Intel؛ AMD؛ Adobe؛ Apple؛ Sun؛ IBM؛ Yahoo؛ Google؛ HP؛ Cisco؛ Oracle؛ nVidia؛ ATi… إلخ وحتى مايكروسوفت التي لا يقع مقرها في وادي السيليكون اختارت أن تنشئ هناك مجمعًا ضخمًا، بالإضافة لاحتوائه على المراكز البحثية المهمة أهمها ستانفورد Stan Ford وناسا Nasa ولورنس بيرلكي Lawrence Brkeley.

يُعد وادي السيليكون مستقرًّا لآلاف الشركات ولـ2.5 مليون نسمة.

يضم وادي السيليكون 28 مدينة وأربع مقاطعات.

وادي السيليكون ليس مكانًا يمكن تحديده على الخريطة، فهو مكان استثنائي إنه نتاج تلاقح وتفاعل الكثير من المؤسسات التي تجعل من وادي السيليكون مكانًا شديد الحيوية.

على الرغم من وجود العديد من القطاعات الاقتصادية المتطورة تكنولوجيا إلا أن وادي السيليكون يبقى الأول في مجال التطوير والاختراعات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتطورة ويساهم في ثلث العائدات الاستثمارية في مجال المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية.

تقدر القيمة السوقية للشركات العاملة في وادي السيليكون بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتعمل على دعم الاختراع والابتكار، وتحفيز الكيانات الصغيرة على ذلك حتى تنجح وتصل بمنتجاتها وخدماتها إلى العالم أجمع.







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