100 ساعة في درجة حرارة 50 تحت الصفر!

المواطن- متابعة

يعمل علماء على اختبار مدى تحمل البشر والمعدات في درجات حرارة تبلغ 50 درجة مئوية تحت الصفر في مختبر جنوبي بولندا، بمشاركة مجموعة من المستكشفين.

وبدأت تجربة “ترويض التجمد” الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن تستمر 100 ساعة، حيث يتم وضع أعضاء التجربة في مختبر مليء بالثلوج ومولدات الرياح في قسم الميكانيكا بجامعة كراكوف التقنية، ويبقون هناك طالما استطاعوا تحمل ذلك.

وقال أرتور ياوليك، المدير المسؤول عن التجربة: إن المشاركين يرتدون ملابس ثقيلة لديهم إيغلو (كوخ من الثلج) وغذاء ويؤدون مهام مثل نصب خيمة صغيرة وركوب دراجة أو وضع علم على قمة الكوخ.







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