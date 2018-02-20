103 ملايين ريال للمشاريع البلدية المعتمدة لمحافظة أبوعريش

المواطن - واس

بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع البلدية المعتمدة لبلدية محافظة أبو عريش في ميزانية العام المالي الحالي 1440/1439 أكثر من 103 ملايين ريال.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني أن المشاريع المعتمدة شملت تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية والخدمية، التي تأتي ضمن خطط وبرامج البلدية التطويرية، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية في قطاع الطرق والتجميل والخدمات العامة والمرافق.

وبيَّن أن المشاريع تضمنت استكمال سفلتة وإنارة ثمانية أحياء في مدينة أبو عريش ضمن مشاريع المدينة، وإنشاء طرق رابطة تخدم ست قرى من قرى المحافظة، وسفلتة شوارع داخلية في ثمان قرى، وإنارة سبع قرى ضمن مشاريع السفلتة للقرى.

وأفاد القحطاني بأن المشاريع شملت كذلك استكمال تنفيذ حديقة الأمير محمد بن ناصر وإنشاء حديقة أخرى وتحسين المدخل الشمالي لمدينة أبوعريش وإنشاء عدد من ملاعب كرة القدم موزعة في المدينة وقرى المحافظة ضمن، وإنشاء مقبرة وتجهيز مبانٍ إدارية تابعة للبلدية ضمن وعدد من المرافق البلدية، وصيانة الحزام الشمالي للمدينة.

وأشار إلى أن البلدية قامت أخيرا بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية، شملت سفلتة الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين التي أسهمت بشكل كبير في إحداث نقله تطويرية للمحافظة، إضافة إلى بدء البلدية في طرح العديد من المشاريع والمواقع الاستثمارية، ودراسة فرص الاستثمار التي يمكن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بها، وبالتالي طرحها للاستثمار وفق الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص.







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