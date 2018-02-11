11 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (11) وظيفة صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مساعد جراحة التجميل.

– طباخ أول.

– نائب مدير عام الحاسب الآلي.

– عامل نظافة.

– أخصائي اجتماعي.

– ممرض أول (عدد 4 وظائف).

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية.

– كاتب جناح.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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