12 مليون عملية على تطبيق الكهرباء في أقل من شهر.. فواتيرك بين يديك

المواطن- الرياض

سجلت الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 12 مليون عملية تم إجراؤها عبر “تطبيق الكهرباء ALKAHRABA” خلال أقل من شهر، لإنجاز بعض الطلبات، والاطلاع على الفاتورة الإلكترونية، وتصفح الخدمات الالكترونية، والاستفادة من نوافذ الخدمات الكهربائية، بعد أن نجح التطبيق في تسهيل وتيسير خدمات المشتركين، خاصة وأنه يحتوي على غالبية تلك الخدمات التي يُمكن إنجازها الكترونيًا خلال وقت وجيز، مشيرة إلى سعيها الدائم لاستخدام التقنيات الحديثة بهدف مزيد من التطوير والتسهيل على المشتركين في جميع مناطق المملكة.

ويُتيح “تطبيق الكهرباء”، الذي قام بتحميله حتى الآن أكثر من 3.5 مليون مستخدم، العديد من الخدمات التفاعلية للمشتركين؛ بالإضافة إلى خدمة استعراض الفواتير، وبيانات السداد، ونافذة لاستعراض شرائح الاستهلاك وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال، والفاتورة الإلكترونية، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة أرقامي التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق لتسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلاً في أي وقت، بحسب وكالة “واس”.

واعتمدت “السعودية للكهرباء” مطلع عام 2018م الجاري الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين بدلاً من الفاتورة الورقية، وذلك بإصدارها في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، تنفيذاً للمرسوم الملكي القاضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف رواتب موظفي الدولة، حيث أرسلت الشركة في الـ 28 من شهر يناير الماضي أكثر من 9 ملايين فاتورة إلكترونية.

ويُتيح التطبيق استقبال بلاغات الانقطاعات وشكاوى طلبات الخدمة الكهربائية والفواتير، إضافة إلى خدمة صديق الكهرباء للإبلاغ عن مخالفات السلامة الكهربائية وكل ما يمكن أن يشكل خطراً على أفراد المجتمع، وكذلك معلومات واشتراطات التقديم على خدمات الشركة، ونافذة رأيك يهمنا التي تعني بتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل المشترك، إضافة إلى حاسبة الاستهلاك التقديرية، التي يمكن للمشترك من خلالها تقدير استهلاكه عبر اختيار نوع التعريفة وإدخال كمية الاستهلاك بالكيلو وات.

ويُمكن للمشتركين أيضًا الاطلاع على تفاصيل الفاتورة من خلال موقع الشركة (هنا) أو الرسائل النصية (SMS) المجانيه من خلال إرسال رقم الحساب إلى الرقم الموحد 50012 حيث تم إرسال أكثر من (5.7) مليون رسالة نصية قصيرة للمشتركين بقيمة وتفاصيل الفاتورة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وكذلك البريد الالكتروني لكل مشترك، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية، والاتصال المباشر على مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).

يذكر أن “السعودية للكهرباء” قد أكدت أن عملية تطوير خدمات المشتركين وميكنتها بالكامل حققت طفرة إيجابية في مستوى الخدمات المقدمة من الشركة، وسرعة التعامل معها من قبل المختصين، بالإضافة إلى مستوى أعلى من رضا المشتركين خلال الفترة الماضية، وأن تحويل جميع الخدمات الكهربائية إلى خدمات إلكترونية أسهم في مزيد من المتابعة والإنجاز، في ظل حرص ملايين المشتركين على الاستفادة من خدمات الشركة، والزيادة المُطردة في عدد المسجلين بالموقع وتطبيق الكهرباء، ومتابعة حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.







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